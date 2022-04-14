Алжир, , 13:04 — REGNUM В ряде регионов Алжира выпал снег, а среднесуточная температура опустилась на 5-10 градусов ниже нормы. Об этом 14 апреля сообщает официальная газета Al-Bilad.

Снегопад Government-nnov.ru

В частности, снег выпал в районе Салих-Бей южнее города Сетиф, а также в высокогорных районах страны.

Местные власти опасаются, что непогода может сорвать посевную компанию, что может крайне болезненно сказаться на продовольственной ситуации в стране и в целом – в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее сообщалось, что серьёзное снижение среднесуточной температуры также зафиксировано в Египте, Сирии и Ливане.