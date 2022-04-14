Берлин, , 12:45 — REGNUM ФРГ не может поставлять киевскому режиму все виду оружия, которые есть на вооружении у бундесвера. Об этом 14 апреля заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в интервью газете Handelsblatt.

Бундестаг karlherl

«Мы не можем просто поставлять все, что где-то имеется у какой-то фирмы (оборонного концерна)», — сказала она.

Также Хёгль отметила, что, вероятно, Берлин может больше делать в рамках кооперации с партнерами из Североатлантического альянса (НАТО) и уточнила, что считает, что вначале нужно изучить то, что Киев сможет использовать.

«Нужно сделать все, чтобы ее (Украину) поддержать, начиная с санкций, соглашений по импорту энергоносителей и заканчивая поставками вооружений и гуманитарной помощью. В вопросе поставок оружия мы делаем больше, чем обсуждается во время общественной дискуссии», — добавила уполномоченная Бундестага.

При этом она высказалась против односторонних шагов Германии в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается решать свои узкокорыстные задачи, не учитывая интересы других стран, а чаще всего в ущерб им.