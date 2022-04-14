Симферополь, , 12:31 — REGNUM Участник незаконного вооружённого формирования из Мариуполя задержан на границе с Крымом пограничниками и сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задержан участник украинского незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — приводит комментарий представителя УФСБ «Крыминформ».

Как уточняется, участник незаконного формирования предпринял попытку въехать на территорию России вместе с беженцами. Мужчина был задержан при пересечении границы. Сам задержанный сообщил правоохранителям, что ранее познакомился с полковником запаса ВСУ, который предложил ему вступить в незаконное формирование, которое действовало в Мариуполе.

«Мы увидели группу лиц, предположительно это были солдаты российской армии, на что мы открыли огонь», — сообщил задержанный.

Он пояснил, что 14 марта после осложнения обстановки в Мариуполе он решил скрыться и отправился в Крым.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.