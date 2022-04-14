Новосибирск, 14 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе началась борьба с ландшафтными пожарами. Специалисты МЧС России перешли в режим повышенной готовности, сообщили в новосибирском управлении ведомства.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

«Пожароопасный период прогнозируется в среднемноголетних показателях и ниже уровня 2021 года. Высокая активность горения лесов ожидается в мае, июне и сентябре. Наибольшее количество пожаров возможно на Алтае и Туве. В Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае ещё и наибольший риск угрозы распространения огня на населённые пункты и объекты экономики», — отметил первый заместитель начальника новосибирского управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Евгений Лебедев.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в шести субъектах Сибирского федерального округа.