Кали, Колумбия, 14 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон умер в возрасте 55 лет. Об этом 14 апреля сообщает ESPN Futbol Argentina.

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Сообщается, что Ринкон скончался от травм, полученных в результате автомобильной аварии.

Несчастный случай произошёл 11 апреля в городе Кали (Колумбия). Машина, в которой находился экс-футболист, столкнулась с автобусом. Ринкона отвезли в реанимацию, где он был прооперирован и находился в критическом состоянии.

Ринкон выступал за итальянский «Наполи» с 1994 по 1995 год, после чего перешёл в мадридский «Реал», в составе которого играл до 1996 года. Также он выступал за бразильские клубы «Палмейрас», «Коринтианс», «Сантос», «Крузейро». В составе «Коринтианса» он стал клубным чемпионом мира в 2000 году. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год и сыграл за неё 84 матча, в которых забил 17 голов.