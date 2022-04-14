Иркутск, , 14:03 — REGNUM Справляться с мощнейшим давлением антироссийских санкций бизнесу помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Так, благодаря тому, что в России запущен механизм параллельного импорта, который поможет удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, Иркутская область рассчитывает найти партнёров в Казахстане, Монголии и Китае.

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Как пояснил 13 апреля президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и активом Союза ТПП ВС, из Казахстана поступают предложения об оказании содействия в поиске партнеров по поставкам оборудования по параллельному импорту.

«При поддержке минэкономразвития Иркутской области ТПП ВС запланировала в мае текущего года онлайн бизнес-миссию экспортеров региона с потенциальными партнерами из КНР. Такие же встречи предполагается провести и с представителями Монголии.

Вчера состоялись предварительные переговоры в онлайн-формате с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции. Также была проведена рабочая встреча с Генеральным консулом Монголии в Иркутске, где обсуждалась возможность открытия совместного предприятия по производству изделий из кашемира», — пояснил Алексей Соболь.

Меры правительства по ограничению присутствия иностранного капитала и по обхождению санкций руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал важным, эффективным решением по поддержке бизнеса. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Например, закон о параллельном импорте позволяет российским предпринимателям ввозить товары, которые западные крупные компании, их дистрибьютеры отказываются ввозить, просто потому, что они поддерживают западные правительства, коллективный запад в борьбе против России. Это такой политический жест, зачастую не добровольный, но он порождает проблему: а где взять нужные товары? Так вот, российские предприниматели получают возможность ввести всё нужное законно и представить потребителю. Одновременно с этим бизнес получают возможность замещать иностранные производства.

Поэтому поводу организация «Опора России» сделала уже немало заявлений о том, что они позитивно оценивают изменения, возникающие на рынке, и уверены в том, что это — новые возможности и новые ниши. Запад эти ниши освобождает, а российские предприниматели должны постараться их занять. И я уверен, что эти ниши будут нами заняты, что приведёт к положительным последствиям для российской экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях жесточайших антироссийских санкций исполнение целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» значительно актуализировано всеми ветвями власти.

Также для предпринимателей работают льготные лизинговые программы, предоставляются гранты на производство инновационной продукции.