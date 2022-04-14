Москва, 14 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Вашингтон увидел, что даже страны ЕС, отравленные антироссийскими настроениями, проявляют осмотрительность, когда речь заходит об отказе от закупок российских сырья и энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который призвал американских союзников и партнеров не расширять объемы закупаемых у РФ энергоносителей.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Данный призыв звучит уже не так категорично, как месяц назад, — сказал Понкратов. — Тогда официальные лица США требовали полного прекращения импорта углеводородов из России. Сейчас формулировка куда более аккуратна – «призываем не расширять закупки энергоносителей у России, но признаем, что у каждого союзника США есть свои потребности в ресурсах и относимся к этому с пониманием». США видят, что даже страны ЕС, отравленные антироссийскими настроениями, проявляют должную осмотрительность, когда речь заходит об отказе от закупок российских сырья и энергии».

Понкратов обратил внимание на то, что эмбарго на поставки угля из России были введены только с принятием пятого пакета антироссийских санкций, и то с отсрочкой исполнения до 10 августа 2022 года по существующим контрактам.

«Запрет на поставки нефти и нефтепродуктов может стать основным содержанием разрабатываемого сейчас шестого санкционного пакета. Фактически американцы требуют от своих союзников совершить экономическое самоубийство. Причем это крайне выгодно и самим США, которые давно стремятся снизить экономическую мощь стран Евросоюза и усилить их зависимость от США, – сказал Понкратов. — Отмечу, что фоном для этих призывов является заметный рост закупки российской нефти самими США – во второй половине марта и апреле он вырос в полтора раза и достиг 100 тыс. баррелей в сутки. Не отстает в этом плане и Великобритания. Хотя еще 8 марта президент США Джо Байден заявил, что вводит полный запрет на импорт российских нефти, газа и иных энергоносителей».

Все это, как полагает эксперт, свидетельствует о том, что США умеют оплачивать свои внешнеполитические амбиции из чужого кармана, вводя масштабные санкции, требуя от союзников присоединиться к оным и далее неукоснительно соблюдать, но регулярно делают исключения для себя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее США призывали другие страны воздержаться от покупки вооружения у России.