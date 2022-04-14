Сеул, 14 апреля 2022, 11:46 — REGNUM С мая 2022 года южнокорейские авиакомпании увеличат количество международных рейсов в соответствии с планом властей по их постепенному наращиванию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Согласно опубликованным данным, авиакомпания Jeju Air планирует осуществлять 174 рейса по 14 маршрутам, включая рейсы с вылетом из Инчхона в Себу и Кларк (Филиппины). Бюджетная авиакомпания также возобновит рейсы в Дананг и Нячанг (Вьетнам), Бохоль (Филиппины) и Кота-Кинабалу (Малайзия).
В мае Air Seoul возобновит полеты в Дананг, а в июне — в Нячанг.
Между тем T’way Air запустит новые рейсы в Бангкок (Таиланд), Хошимин и Дананг (Вьетнам), Сингапур, а также увеличит количество рейсов на Гуам и Сайпан (США).
Korean Air планирует увеличить количество рейсов в Лос-Анджелес, Париж и Лондон, а Asiana Airlines — в Лос-Анджелес, Франкфурт и Лондон.