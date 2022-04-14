Сеул, , 11:46 — REGNUM С мая 2022 года южнокорейские авиакомпании увеличат количество международных рейсов в соответствии с планом властей по их постепенному наращиванию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Korean Air (сс) bilaleldaou

Согласно опубликованным данным, авиакомпания Jeju Air планирует осуществлять 174 рейса по 14 маршрутам, включая рейсы с вылетом из Инчхона в Себу и Кларк (Филиппины). Бюджетная авиакомпания также возобновит рейсы в Дананг и Нячанг (Вьетнам), Бохоль (Филиппины) и Кота-Кинабалу (Малайзия).

В мае Air Seoul возобновит полеты в Дананг, а в июне — в Нячанг.

Между тем T’way Air запустит новые рейсы в Бангкок (Таиланд), Хошимин и Дананг (Вьетнам), Сингапур, а также увеличит количество рейсов на Гуам и Сайпан (США).

Korean Air планирует увеличить количество рейсов в Лос-Анджелес, Париж и Лондон, а Asiana Airlines — в Лос-Анджелес, Франкфурт и Лондон.