София, 14 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии проходит региональная предварительная забастовка работников медицинской сферы. Об этом 14 апреля пишет софийская газета «Факты «.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, наиболее большие акции мероприятия осуществляются в болгарской столице Софии. Десятки манифестантов собрались у здания Института повышения квалификации врачей с плакатами «Нет хаосу в здравоохранении!» и «Мы готовы к стачке!». При этом полиция не предпринимает мер по разгону демонстрации.

Согласно официальной информации, основные требования участников мероприятия — повышение заработной платы, улучшение условий труда и введение системы новых социальных гарантий.

По словам председателя отраслевого профсоюза Красимира Митова, в том случае, если власти не прислушаются к требованиям активистов, протесты приобретут общенациональный характер.