Москва, 14 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Дорожные службы Московской области в 2022 году планируют вырубить на 28% больше борщевика вдоль автомобильных региональных дорог, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Borshchevik-info.ru Борщевик

В этом летнем сезоне устранят более 3,5 тыс гектар борщевика. Работы по вырубке начнутся уже в мае. Для достижения максимального результата работы проводятся в два этапа: химическая обработка перед началом цветения, а затем механический срез.

Контролировать работы будут с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разработан метод получения беленой целлюлозы из борщевика.

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