Москва, , 10:59 — REGNUM Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России за прошедшие сутки поразила 48 украинских военных объектов, заявил 14 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Су-27 ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, среди них два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.