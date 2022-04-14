Луганск, 14 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. За сутки украинские войска потеряли 25 человек личного состава на территории Луганской Народной Республики. Об этом 14 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

В милиции рассказали, что украинские войска на территории республики потеряли за сутки 25 человек личного состава, а также понесли потери в технике. В частности, обезврежено четыре танка, пять БТР, а также автотехника.

Противник продолжил артиллерийские обстрелы населённых пунктов ЛНР.