Луганск, 14 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Уверенность в скором завершении конфликта и установлении мира выразил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Об этом 14 апреля говорится в его обращении к жителям республики в годовщину начала силовой операции Киева в Донбассе в 2014 году.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

«На протяжении восьми лет дата 14 апреля являлась точкой отсчета украинской агрессии против народа Донбасса и началом геноцида жителей ЛНР и ДНР», — цитирует обращение Пасечника Луганскинформцентр.

Он напомнил, что в этот день в 2014 году Украина официально начала так называемую антитеррористическую операцию. Но теперь в 2022 году Народная милиция ЛНР вместе с российскими войсками проводит операцию по освобождению своей территории от вооруженных формирований Украины.

«Уверен, совсем скоро война останется в прошлом — наступит долгожданный мир», — сказал глава ЛНР.

Он также выразил соболезнования всем жителям ЛНР, которые пострадали либо потеряли родных и близких в результате украинской агрессии.

Напомним, 17 февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. Украина начала самые интенсивные за последние месяцы обстрелы мирных жителей. В ответ на просьбу ДНР и ЛНР Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации Украины.