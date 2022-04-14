Луганск, 14 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования потеряли на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) убитыми 25 человек. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР.

Кроме того, Филипоненко уточнил, что также киевские боевики потеряли за это период четыре танка, пять бронетранспортеров и две единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не должна вовлекаться в конфликт на Украине, поставки Киеву тяжёлых вооружений совершенно недопустимы.