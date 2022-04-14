Донецк, 14 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за 57 дней эскалации в результате обстрелов ВСУ погибли 78 мирных жителей, сообщили 14 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 307 мирных жителей, в том числе 24 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период было зафиксировано 1890 фактов ведения огня со стороны украинских боевиков, из них 1698 были с применением тяжелого вооружения.

Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 20 585 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК «Точка-У», шесть ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и более 2 тыс. ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, в результате один мирный житель погиб, трое ранены.

Читайте также: Украинские боевики за сутки 26 раз обстреляли ДНР