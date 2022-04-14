Москва, , 10:22 — REGNUM В данный момент трудно прогнозировать перспективы участия Украины в Содружестве Независимых Государств (СНГ), так как в этом вопросе все зависит от политической воли киевских властей. Об этом 14 апреля заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет», — приводит его слова РИА Новости.

При этом российский дипломат отметил, что Киев с 2014 года начал сворачивать свою деятельности в организации: не присутствует на заседаниях высших уставных органов содружества, отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ, закрыл миссию при СНГ в Минске, а также последовательно денонсирует многосторонние соглашения, которые не представляют для Украины практического интереса.

Также Евдокимов уточнил, что на данный момент «сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив участия Украины в делах СНГ».

«Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало видео работы российских ударных вертолетов Ка-52, которые поразили бронетехнику вооруженных сил Украины.