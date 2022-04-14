Москва, 14 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео работы российских ударных вертолетов Ка-52, которые поразили бронетехнику вооруженных сил Украины.

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ка-52

«Управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по бронетехнике ВСУ. Все цели ударными вертолетами были уничтожены», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что действовавшие парами летчики также нанесли удар по позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности.