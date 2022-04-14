Париж, 14 апреля 2022, 10:02 — REGNUM После Страсбурга кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон отправится в Гавр 14 апреля за поддержкой сторонников экологических партий, передает BFM TV.
Кандидата в президенты будет приветствовать бывший премьер-министр и мэр города Эдуар Филипп. Как и многие крупные города, портовый город Гавр вывел кандидата в первом туре выборов во Франции Жан-Люка Меланшона в лидеры.
Ожидается, что во время визита Эммануэль Макрон посетит порт, а затем отправится на завод по производству морских ветряных турбин «Siemens Gamesa».
Цель президента: защищать возобновляемые источники энергии и особенно ветряные турбины под огнем критики со стороны Марин Ле Пен.
Согласно последнему опросу Elabe, голосование во втором туре избирателей Жана-Люка Меланшона и Янника Жадо будет решающими. 35% сторонников Меланшона говорят, что готовы проголосовать за Эммануэля Макрона.
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