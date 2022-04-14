Москва, , 09:52 — REGNUM ГСУ СК РФ возбудило три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 317, ч. 3 ст. 127, п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («посягательство на жизнь военнослужащего»; «незаконное лишение свободы»; «истязание»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

«По данным следствия, 22 марта 2022 года несколько российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины, а затем переданы сотрудникам СБУ, которые в течение 10 дней незаконно их удерживали. При этом в отношении россиян систематически применялось физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё две группы российских военных были захвачены под Николаевом 2 и 5 марта: «В течение нескольких дней они удерживались представителями СБУ, которые применяли к ним физическое и психологическое насилие, чтобы вынудить озвучить ложную информацию о происходящих событиях».

Следователи устанавливают личности украинских военных и представителей СБУ, которые причастны к нападениям и пыткам российских военных.