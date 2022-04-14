Москва, 14 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. О героических действиях капитана Петра Чёткина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 14 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Капитан Петр Чёткин

Отмечается, что группа российских военнослужащих под командованием капитана брала под контроль одни из аэродромов, занимаемых украинскими нацистами.

«В ходе ожесточенного боя группой под командованием капитана Четкина было уничтожено четыре единицы вражеской автомобильной техники с оборудованными на них позициями для ведения пулеметного и минометного огня, два самолета и часть живой силы противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате уничтожения кочующих пулеметов и минометов, которые вели огонь на направлении действий группы капитана Четкина, противник лишился возможности сдерживать наступление российских войск, что позволило основным силам проникнуть через образовавшийся коридор вглубь обороняющихся неонацистов и нанести решающий удар.

«Благодаря самоотверженности капитана Петра Четкина и его грамотному руководству подчиненным личным составом, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение аэродрома от националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях водителя дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения ефрейтора Радмира Таова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.