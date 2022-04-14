Симферополь, 14 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Крымский телеканал, вещающий в том числе на территории Херсонской области, включил в свою сетку выпуски новостей для освобождённых от нацистов южных регионов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Телеканал «Крым 24» вещает в мультиплексе Херсонской области. Мы понимаем, как важна сейчас для людей там, на Херсонщине и части Запорожской области, объективная информация, как важно им рассказывать о том, что происходит», — приводит «Крым 24» слова генпродюсера телерадиокомпании «Крым», советника главы Республики Крым Олега Крючкова.

Он пояснил, что также важно рассказывать жителям Крыма о мирной жизни освобождённых от националистов регионов Украины.

«Этот взаимный обмен информацией — по сути, восстановление местного вещания в Херсоне и части Запорожской области — это очень важная задача», — добавил Крючков.

Специальные выпуски новостей в эфире телеканала «Крым 24» для Херсонской и Запорожской областей будут выходить каждые два часа, первый выпуск намечен на 10:30 14 апреля.