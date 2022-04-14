Филадельфия, США, 14 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл «на ноль», отразив 28 бросков по своим воротам.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил Каапо Какко. Также отличились российский нападающий Артемий Панарин и форвард Эндрю Копп.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 102 очка. «Филадельфия» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 57 очками.

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