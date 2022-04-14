Магас, 14 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2022 году будут построены 21 школа и восемь детских садов. Возведение образовательных учреждений запланировано в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», сообщили 14 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Благодаря таким масштабным работам по всей республике будет создано более 15 690 ученических мест, из них — 1540 мест в дошкольных образовательных организациях. Получат работу в новых образовательных организациях 2800 специалистов.

Большие планы у властей республики по капитальному ремонту школ. В рамках федеральной программы будут отремонтированы в период с 2022 по 2026 год 64 здания в 50 образовательных организациях. По 23 из них разработана сметная документация и получено одобрение экспертизы.

Вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов в ходе совещания с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым заверил, что власти республики приложат все необходимые усилия для исполнения этих планов.