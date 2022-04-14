Бразилиа, , 09:06 — REGNUM Бразилия и Парагвай договорились активизировать свои усилия в борьбе с организованной преступностью и создать стратегический альянс против транснациональной преступностью. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Бразилия

«Стратегический альянс — это подготовленная правительством Бразилии инициатива, которая объединит службы безопасности стран Южного материка, чтобы наносить как международной, так и региональной преступности всё более жёсткие удары», — заявил министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес.

Парагвай станет первой страной, приглашённой в бразильский альянс. Министр внутренних дел Парагвая Федерико Гонсалес сообщил, что его страна заинтересована в создании двустороннего центра по сотрудничеству между парагвайским городом Кармело Перальта и бразильским Порто, а также на границе между Пердро-Хуан-Кабальеро и Понта-Пора.

Читайте ранее в этом сюжете: Парагвай и Бразилия договорились о совместном командовании на границе