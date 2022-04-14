Манила, , 08:50 — REGNUM Оползни и наводнения, вызванные тропическим штормом «Меги», унесли жизни по меньшей мере 115 человек на Филиппинах, сообщает Le Figaro.

Тропический шторм Pixabay.com

Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, поскольку шторм, самый сильный из обрушившихся на архипелаг в этом году, вынудил десятки тысяч людей искать убежище. В центральной провинции Лейте оползни уничтожили фермерские и рыболовецкие поселения, снесли дома и изменили ландшафт.

Более 100 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, на Филиппинах жертвами тропического шторма «Меги» стали уже 76 человек, более 920 700 человек оказались затронуты его ударом.

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