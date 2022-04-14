Луганск, 14 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских нацистов колонны автомобилей с беженцами в Харьковской области погибли два человека и еще три пострадали. Об этом 14 апреля сообщает Генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что киевские боевики 13 апреля расстреляли в Харьковской области колонну автомобилей, которая вывозила мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины.

«В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье о совершении убийства двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты а, е, ж ч. 2 ст. 113 УК ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».