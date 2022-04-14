Екатеринбург, 14 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Краснознамённую группу не собираются возвращать на Плотинку в Екатеринбурге. Об этом спустя много лет официально заявили городские власти.

Артем Брусницын ИА REGNUM Фото с выставки Краснознамённая группа память города

Поводом для отказа названа техническая сложность плотины и потенциальная опасность размещения на ней дополнительных конструкций. Камера плотины требует ремонта, но подрядчика на эти работы найти пока не удалось. Кроме того, сам вес Краснознамённой группы может негативно повлиять на устойчивость гидротехнического сооружения.

Чиновники обещают провести голосование на предмет определения новой площадки под размещение Краснознамённой группы. Как сообщало ИА REGNUM, прежнее голосование по поводу её возвращения на Плотинку началось 12 апреля и должно было длиться неделю. Однако после того, как за возвращение на Плотинку проголосовали более 70% посетителей портала, опрос закрыли.

Напомним, ранее Краснознамённая группа простояла на этом месте почти 40 лет. Её поставили там в 1974 году. Снесли объект под покровом ночи в январе 2013 года.