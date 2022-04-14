Киев, 14 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Судьбу выжженного поля уготовил для юго-востока Украины президент страны Владимир Зеленский, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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По словам бывшего парламентария, Зеленскому не нужно население этих территорий. Нацисты в Киеве не считают здешних жителей за людей, они готовы принести их в жертву во имя своих планов.

«Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля», — сказал Журавко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что переговоры с действующей украинской властью не имеют смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Журавко заявлял, что Херсонская область не вернётся под контроль Украины.

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