Киев, , 13:16 — REGNUM Херсонская область больше не вернется под контроль Украины, заявил 27 марта экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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По его словам, Украина уже не решает вопросы будущей судьбы Херсонской области, регион «не вернется под контроль Киева».

«Зеленский в большей части регионов и его командование не влияют на ситуацию. Издает бредовые указы, с помощью которых терроризирует мирных жителей», — добавил он, передает РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ понесли большие потери в ходе военной спецоперации России.