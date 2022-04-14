Ясиноватая, ДНР, 14 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 14 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Киевский район Донецка.