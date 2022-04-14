Донецк, , 08:15 — REGNUM Украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Киевский район Донецка. Об этом 14 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Киевского района был зафиксирован в 07:28 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере два человека погибли в результате обстрела украинскими боевиками колонны автомобилей с беженцами в Харьковской области