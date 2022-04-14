Москва, , 08:04 — REGNUM Американская компания Monotype ограничила пользователям из России доступ к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

Компьютер Public-domain-image.com

Отмечается, что при входе на страницу с каталогом шрифтов российские пользователи видят сообщение об ограничении доступа.

«Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания Monotype не ответила на редакционный запрос о возможном изменении политики работы с пользователями из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничительные меры в отношении депутатов Государственной думы.

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