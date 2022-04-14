Донецк, 14 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Киевскому району Донецка. Об этом 14 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 7:28 с позиций в Авдеевке украинские войска нанесли артиллерийский удар по Киевскому району Донецка. Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая.