Новосибирск, , 07:35 — REGNUM В Новосибирской области руководство школ принимает решение о количестве выходных дней на майских праздниках самостоятельно. Исключение официальные даты, в том числе 1 и 9 мая, заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учащиеся будут отдыхать в зависимости от учебных планов — всё в рамках действующего законодательства, — сообщил министр «НГС Новостям». — Каждая школа самостоятельно устанавливает выходные дни в зависимости от 5- или 6-дневной учебной недели».

При этом родителей нескольких школ Новосибирска уже предупредили, что дети продолжат заниматься на майских праздниках.

«Нам сообщили, что сын будет учиться 2, 3, 9 и 10 мая. Возможно, все ещё поменяется, но сейчас информация такая», — рассказала «Сиб. фм» мать ученика 217-й школы на Северо-Чемском жилмассиве.

Аналогичная ситуация в школе № 211.