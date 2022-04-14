Братислава, 14 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Обвинение в уклонении от уплаты налогов выдвинуто прокуратурой Словакии в адрес бывшего президента страны и долларового миллионера Андрея Киски, 13 апреля сообщила словацкая газета «Правда».

Katarzyna Czerwińska Андрей Киска

Экс-глава государства может быть лишен свободы на срок не менее семи лет. Правоохранительные органы подозревают Киску в том, что одна из связанных с ним компаний внесла в бюджет Словакии суммы в размере €146 тыс., а бывший президент позже получил возврат НДС с этих средств.

Расследование дела экс-лидера страны длилось почти пять лет. Сам Киска отрицает выдвинутые обвинения и утверждает, что подвергся преследованию со стороны своих политических противников.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре власти Словакии выдвинули обвинения против бывшего словацкого министра финансов и председателя Национального банка страны Петера Кажимира, которого заподозрили в причастности к подкупу экс-президента финансового управления республики Франтишека Имрече.