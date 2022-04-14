Вашингтон, 14 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Альтернативную «вселенную», где доллар лишён своей ключевой роли, а США не может диктовать никому свою политическую волю, сумела создать Россия. Такой вывод сделал автор статьи, опубликованной 13 апреля в издании American Thinker.

Cbr.ru Памятная монета «Заседание Совета глав государств — членов ШОС и встреча глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году под председательством Российской Федерации»

По мнению автора, Москва готовилась к разрыву отношений с Западом ещё с конца XX века, тратя ресурсы и время на создание глобальной системы поддержки в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Вложение средств в важнейшие региональные центры — Китай, Бразилию, Индию и ЮАР — позволило России отдать управление тремя континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой. Лидеры этих стран положительно расценивают фигуру президента России Владимира Путина.

Шаги, предпринятые Россией, привели к тому, что многие страны отказались поддержать антироссийские санкции, к которым призывали власти США. Кроме того, Москве удалось наладить взаимовыгодные двусторонние отношения с Пекином и Нью-Дели и связать экономики трёх крупных стран в союз, мощь которого сможет лишить доллар статуса ключевой валюты.

Автор предполагает, что Россию не воспринимают как агрессора в странах третьего мира, так как Москва выстраивала с ними отношения на равных, в отличие от США, которые считали данные страны совершенно иной вселенной. Именно поэтому взамен организациям, из которых исключили Россию, стали создаваться блоки наподобие БРИКС, у которых есть огромный потенциал для экономического роста.

Такая основательная подготовка России к возможному разрыву со странами Запада привела к тому, что в результате введения антироссийских санкций были нарушены логистические цепочки, что, в свою очередь, привело к экономическим проблемам в странах Евросоюза и в США, включая повышение цен на топливо и продовольствие. В это же время России удаётся развивать свой, альтернативный «мир», в котором США уже не имеет такого политического влияния, а экономика не привязана к доллару. Осудив Россию, Запад дал российскому лидеру Путину сигнал изолировать его от выстроенного Москвой мира, который остаётся неизвестен западным странам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны-члены ЕАЭС уделяют большое внимание уходу от расчётов в долларах, при этом такие меры предпринимались ещё до введения антироссийских санкций.