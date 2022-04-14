Тирана, 14 апреля 2022, 07:21 — REGNUM Министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Балуку 13 апреля заявила, что в правительстве завершают подготовку исследования возможности повышения тарифов оплаты за электроэнергию для домашних хозяйств.

Без электричества
Без электричества

Отвечая на вопросы журналистов, Балуку заявила, что те семьи, которые потребляют свыше 700 киловатт-час будут платить более высокую цену за электричество. Тем не менее официальное решение пока не принято.

В настоящее время албанцы платят 0,77 евро за кВт⋅ч, при этом на рынке 1 кВт⋅ч стоит 0,27 евро. Ранее в стране повысили цены на нефть и бензин.

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