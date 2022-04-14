Нью-Дели, , 06:37 — REGNUM Пожар произошел на химическом заводе в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, сообщает агентство ANI.

Взрыв Niklas Freidwall

Сообщается, что возгорание произошло на заводе полимерного сырья в городе Элуру. По предварительным данным, причиной пожара стала протечка одного из контейнеров на производстве. На момент происшествия в цеху находились 18 рабочих. Из них шестеро погибли в результате пожара, еще 12 пострадали.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля на химическом заводе в индийском штате Гуджарат произошел взрыв. В результате происшествия погибли не менее шести человек. Причина взрыва не называлась.

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