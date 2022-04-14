«Родина, проснись!» Кургинян призвал к ротации элит в России во имя победы
Москва, 14 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Русский народ должен как можно быстрее проснуться и осознать, насколько серьезным является враг, с которым мы ведем борьбу на Украине, а для этого нужна ротация элит, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что российская специальная военная операция будет доведена до конца, значит, мы должны будем проводить денацификацию. И вопрос встает, кто будет ее осуществлять, и, ясно, этого не будут делать действующие украинские нацисты.
Он подчеркнул, что не призывает здесь к новой редакции 1937 года или к чему-либо подобному, но ротация должна происходить таким способом, чтобы огромное количество убежденных людей начали говорить с обществом, которое в существенной степени вкусило от потребительского образа жизни и удовольствий, а также всего остального. И общество готово меняться, но оно хочет услышать нечто от власти.
Напомним, что многие заметили, что давая интервью британскому информационному изданию Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо того, что высказывал неоднозначные с точки зрения части общества суждения по поводу хода операции, мирных переговоров с Украиной и российских потерь, был одет в желтый галстук и синюю рубашку, что вызвало очень бурные обсуждения в обществе.