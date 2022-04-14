Петропавловск-Камчатский, , 06:29 — REGNUM Сотрудники полиции в третий раз привлекли жителя Камчатки к административной ответственности за противоправные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе краевого УМВД.

Штраф Fas.gov.ru

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В личном аккаунте в соцсетях 68-летний житель Петропавловска-Камчатского опубликовал изображения, которые дискредитировали действия ВС РФ. 13 апреля суд оштрафовал его на сумму 30 тыс. рублей.

Ранее мужчину дважды привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения, за каждое он был оштрафован на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае вынесено решение по административному делу в отношении 18-летнего студента колледжа в городе Железноводске. Его признали виновным в дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации.