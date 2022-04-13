Железноводск, Ставропольский край, 13 апреля 2022, 13:48 — REGNUM В Ставропольском крае вынесено решение по административному делу в отношении 18-летнего студента колледжа в городе Железноводске. Его признали виновным в дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации, сообщили 13 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.
Из обстоятельств совершенного правонарушения известно, что во время учебного процесса житель Пятигорска достал плакат с написанным на нем лозунгом, содержание которого дискредитировало ВС РФ. При этом призывов никаких он не высказывал.
Максимальный штраф по этой статье составляет 50 тыс. рублей, а в случае сопровождения тех же действий призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий — 100 тыс. рублей.
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