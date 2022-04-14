Манила, 14 апреля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. На Филиппинах жертвами тропического шторма «Меги» стали уже 76 человек, более 920 700 человек оказались затронуты его ударом. Это следует из опубликованного 14 апреля отчёта Национального совета республики по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

Сильнее других пострадал регион Восточные Висайи, в нём погибли 72 человека. Три жителя погибли в Давао и один — в Западном Висайи. Отмечается, что в настоящее время ещё уточняется информация о большинстве погибших и 28 пропавших без вести.

По уточнённым данным, циклон затронул девять регионов, в которых оказались полностью разрушены 354 дома, повреждены 189 дорог и семь мостов, прекращена работа 41 порта и 138 предприятий. Более 204 тысяч жителей были размещены в 660 эвакуационных центрах.

Напомним, тропический шторм «Меги» обрушился на филиппинские острова Билиран, Самар и Лейте 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели на Филиппинах продолжают поиски пострадавших после обрушившегося на страну тропического шторма «Меги».