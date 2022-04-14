Скопье, 14 апреля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. По информации МВД Северной Македонии на территорию страны с начала спецоперации России на Украине прибыли 2400 украинских граждан. Из них 1480 использовали территорию страны для транзита. Такое заявление было сделано секретарем отделения Международного комитета Красного Креста (МККК) в Скопье Зюзаны Туневой-Пауновской 13 апреля в интервью для телепередачи «Utrinski Brifing».

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Около 600 человек решили остаться на территории Северной Македонии, однако, по словам Туневой-Пауновской, за помощью обратились лишь 204. Помощь беженцам с Украины ведется на территории отеля «Dare Xhambaz» в Скопье. Там же с 8 до 16 часов по местному времени идет их регистрация. В других городах помощь предоставляется напрямую, поскольку там число беженцев крайне мало.

Желающие предоставить жилье беженцам могут обратиться в отделение МККК. В настоящее время украинцы имеют право три месяца пребывать на территории Северной Македонии без визы, их дальнейший статус будет определен 15 апреля.