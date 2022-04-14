Новосибирск, , 06:03 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2022 года по сравнению с февралём снизились потребительские цены на газовое моторное топливо, дизтопливо и на некоторые марки бензина. Об этом сообщил Новосибирскстат.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Цены на газовое моторное топливо снизились на 5,3%, на дизельное топливо – на 1,5%, на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 –на 0,1%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что снижение цен на газовое моторное топливо зафиксированово всех сибирских регионах. Минимальная цена на него была в Хакасии — 22,83 руб. В Новосибирской области она составила 25,73 руб.