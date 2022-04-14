Нижнеингашский р-н, , 05:47 — REGNUM В Нижнеингашском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Пожар LoggaWiggler

Пожар произошёл вечером 13 апреля в одной из деревень Нижнеингашского района. Шестилетний ребёнок погиб от отравления угарным газом. Ещё один ребёнок – четырёхлетний – доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, в доме с печным отоплением жила семья с двумя детьми. В момент происшествия дети находились одни: мать была у соседей, а отец занимался хозяйственными делами во дворе. В какой-то момент мужчина заметил, что из дома идёт дым. Он побежал в дом и вытащил детей на улицу. Старший ребёнок уже не подавал признаков жизни. Младшего доставили в больницу, теперь его жизни ничего не угрожает.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи. Могли начать тлеть оставленные на печи или рядом с ней вещи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи организовали проверку по факту смерти пожилого мужчины при пожаре в Кормиловском районе Омской области.

Читайте также: В Омской области в сгоревшем стоге сена нашли тело пенсионера