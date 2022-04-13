Кормиловский район, Омская область, , 10:45 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту смерти пожилого мужчины при пожаре в Кормиловском районе Омской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Стога сена © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 12 апреля в деревне Станкеевка. По данным следствия, очагом возгорания стал стог сена, где было обнаружено тело 65-летнего погибшего.

«Причиной пожара могло стать неосторожное обращение мужчины, страдавшего тяжелым заболеванием, с непотушенной сигаретой, рассматриваются и другие версии», — отметили в ведомстве.