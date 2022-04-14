Брюссель, 14 апреля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Требование президента России Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях нарушит санкционные меры, введённые в связи с российской спецоперацией на Украине. Такое предупреждение сделал Евросоюз странам содружества, 14 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Еврокомиссия представила странам — участницам блока анализ указа российского лидера, касающийся оплаты поставок энергоносителей в рублях. Анализ показал, что подобный механизм оплаты нарушает санкционные меры, введённые в отношении правительства России, Центробанка, а также других организаций и лиц.

Еврокомиссия сделал вывод, что благодаря указу была создана правовая ситуация, позволяющая России полностью контролировать, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобождён от обязательств.

Напомним, указ, определяющий новый порядок оплаты поставок газа покупателям из недружественных стран, был подписан российским лидером Путиным 31 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия настаивает на оплате поставок российского газа в евро.