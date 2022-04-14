Канберра, 14 апреля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Экономические санкции в отношении 14 российских крупных компаний и организаций ввело правительство Австралии в связи с ситуацией на Украине. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Автономные санкционные меры введены в отношении нефте- и газодобывающих компаний «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», производителя автомобилей и двигателей «КамАЗ», группы алмазодобывающих компаний АЛРОСА, а также в отношении ПАО «Ростелеком» и «Русгидро» и других компаний и организаций.

Кроме того, под санкции попали Новороссийский морской торговый порт и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

Всего новые санкционные меры коснулись 14 предприятий, компаний и организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Австралии ввело санкции против 67 граждан России. Как уточняется, в их число вошли «представители российской элиты и олигархи».