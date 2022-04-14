Берлин, 14 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера назвал ошибкой вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек. Об этом политик заявил в интервью, 14 апреля опубликованном в газетах редакционной группы Funke.

Sandro Halank Роберт Хабек

Как пояснил Хабек, федеральный президент является не частным лицом, он официальный представитель Германии, поэтому отказ его принять со стороны украинского лидера — это отказ Германии. Вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что он с большим уважением и восхищением относится к тому, что народ Украины и президент делают в создавшейся ситуации, но решение не принимать Штайнмайера, по мнению Хабека, было неверным.

«К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — уточнил Хабек.

Стоит отметить, что решение президента Украины Зеленского не принимать президента Германии вызвало непонимание в Германии со стороны политиков разных партий. Поводом для отказа со стороны Киева послужила, по мнению Зеленского, излишняя мягкость Штайнмайера по отношению к России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Киев и выразил удивление ситуацией с отказом со стороны Украины президенту ФРГ.