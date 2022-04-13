Вашингтон, 14 апреля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. В администрации США обсуждается возможность продемонстрировать поддержку киевскому режиму направлением на Украину представителя Белого дома высокого ранга. Об этом со ссылкой на источники в администрации 13 апреля сообщает газета Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В числе возможных американских визитёров в Киев, которому предстоит встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским, называются президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Но, по мнению источников, более вероятными кандидатурами на визит в Киев являются другие высокопоставленные члены кабинета. Вероятнее всего, выбор делается между госсекретарём Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Напомним, ранее американская администрация одобрила новую военную помощь Украине на сумму $800 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с рабочим визитом посетит председатель сената (верхней палаты парламента) Румынии Флорин Кыцу.

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